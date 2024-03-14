Ефимов: Почти 15 тысяч машино-мест реализовали на столичных торгах в 2023 году
В прошлом году автовладельцы приобрели на торгах около 15 тысяч машино-мест в разных районах столицы, рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
«В 2023 году автовладельцы приобрели у города 14,8 тысячи парковочных мест на сумму свыше шести миллиардов рублей. Это более чем в два раза превышает показатели 2022 года. Машино-места, предлагаемые горожанам, располагаются как в подземных паркингах, так и на многоуровневых наземных автостоянках во всех округах Москвы», - отметил заместитель мэра.
Размер участков варьируется от тех, на которых можно парковать мотоциклы, до крупных – под размещение внедорожников или сразу нескольких автомашин. Из тех, что выставлялись на торги, больше всего машино-мест приобрели жители столицы в Юго-Западном автономном округе – более трех тысяч. Меньше всего машино-мест реализовали в ТиНАО – пять лотов.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что места под парковку автомобиля реализовывались через открытые аукционы, а также посредством публичного предложения, без объявления цены и по преимущественному праву.
«Средняя цена машино-места по итогам торгов составила 368 тысяч рублей, а конкуренция – три участника на лот», - добавил глава департамента.
Среди предложений на Инвестиционном портале Москвы – здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru