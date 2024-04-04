Ефимов: Отмена обеспечительных платежей сэкономила московскому бизнесу около 170 млн рублей

Предприниматели Москвы сэкономили почти 170 миллионов рублей благодаря отмене обеспечительных платежей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

«С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов столичной недвижимости от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. За это время такую поддержку получили 133 предпринимателя, которые занимают 286 помещений общей площадью около 50 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, уплата обеспечительных платежей позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов и досрочного прекращения отношений с ними.

Получить освобождение от них могут лишь те представители столичного бизнес-сообщества, кто добросовестно исполнял свои обязательства и не имел задолженностей по уплате арендных платежей за использование городских помещений в течение года.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2023 году и в первом квартале 2024-го от обеспечительных платежей были освобождены 30 предпринимателей, а в 2022-м такую поддержку от города получили 103 арендатора.

По его словам, в первом случае экономия составила 37,2 миллиона рублей, во втором 130 миллионов рублей.

Продлить договор аренды нежилой недвижимости возможно обратившись за государственной услугой на портале mos.ru

