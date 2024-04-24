Ефимов: в Филях-Давыдкове появится жилой квартал с общественно-деловой застройкой
Стал известен победитель аукциона, который возведет жилой квартал с общественно-деловой застройкой по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В аукционе на право комплексного развития территории рядом со станцией транспортного хаба «Минская» приняло участие рекордное число компаний – 16. Победителем стало ООО «Девелопмент энд Ритейл групп». Инвестор сможет возвести на участке площадью 7,94 гектара квартал с современным жильем и общественно-деловыми объектами общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Вложения в реализацию проекта составят почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей. В результате создадут не менее четырех тысяч рабочих мест», – отметил Ефимов.
По его словам, итоговая цена торгов выросла больше чем в 3,5 раза в результате конкурентной борьбы и достигла 26,67 миллиарда рублей.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что участок на Староволынской улице стал первой площадкой, которую реализовали на аукционе в рамках КРТ. Победитель торгов планирует построить как жилые площади, так и общественно-деловые объекты, площадь которых составит 150 тысяч квадратных метров. Это будут офисы, торговые центры, отделения банков и различные спортивные объекты.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что одним из основных критериев допуска к участию в торгах был опыт строительства объектов капитального строительства площадью не меньше 30 тысяч квадратных метров за последние пять лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров: Telegram блокирует пользователей, собирающих данные для нанесения ударов
- Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания
- Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года
- Apple сократила поставки Vision Pro в два раза из-за снижения интереса к очкам
- В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия от УЕФА
- СМИ: В России зафиксировали рекордную текучку кадров за 30 лет наблюдений
- Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ
- На Мадонну снова подали в суд за опоздание на выступление
- Адвокат замглавы Минобороны: Иванова обвиняют в помощи подрядчикам ведомства
- Адвокат: Блиновская продает все имущество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru