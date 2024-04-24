Ефимов: в Филях-Давыдкове появится жилой квартал с общественно-деловой застройкой

Стал известен победитель аукциона, который возведет жилой квартал с общественно-деловой застройкой по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Фили-Давыдково, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В аукционе на право комплексного развития территории рядом со станцией транспортного хаба «Минская» приняло участие рекордное число компаний – 16. Победителем стало ООО «Девелопмент энд Ритейл групп». Инвестор сможет возвести на участке площадью 7,94 гектара квартал с современным жильем и общественно-деловыми объектами общей площадью 300 тысяч квадратных метров. Вложения в реализацию проекта составят почти 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около двух миллиардов рублей. В результате создадут не менее четырех тысяч рабочих мест», – отметил Ефимов.

По его словам, итоговая цена торгов выросла больше чем в 3,5 раза в результате конкурентной борьбы и достигла 26,67 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман рассказал, что участок на Староволынской улице стал первой площадкой, которую реализовали на аукционе в рамках КРТ. Победитель торгов планирует построить как жилые площади, так и общественно-деловые объекты, площадь которых составит 150 тысяч квадратных метров. Это будут офисы, торговые центры, отделения банков и различные спортивные объекты.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что одним из основных критериев допуска к участию в торгах был опыт строительства объектов капитального строительства площадью не меньше 30 тысяч квадратных метров за последние пять лет.

