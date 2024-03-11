Ефимов: Определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны «Малино»
Инвестор возведет новый городской квартал по программе комплексного развития территорий в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, редевелопментом участка бывшей промзоны «Малино» займется ООО «Специализированный застройщик «ПРОКСИМА», входящее в группу компаний «Гранель». Ефимов отметил, что благодаря реализации проекта будет создано свыше пяти тысяч рабочих мест.
«Как единственному участнику аукциона город предложит инвестору заключить договор о реорганизации участка площадью 17,69 гектара в Зеленограде. Он сможет построить здесь почти 364 тысячи квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей», – уточнил Ефимов.
В настоящее время на участке, расположенном рядом со станцией «Малино» МЦД-3, находятся мастерские по ремонту автомобилей, складские помещения и другая недвижимость, не используемая по прямому назначению. По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на этой территории будет построено 168 тысяч «квадратов» современного жилья, а также различные социальные объекты: детский сад, школа и центр развития детского творчества.
Он также добавил, что на территории появятся пожарное депо и торгово-развлекательный центр, в состав которого войдет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.
В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров.
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