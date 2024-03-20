Ефимов: Оборот предприятий пищевой промышленности вырос почти на 8% в 2023 году

Суммарный оборот московских заводов пищевой промышленности вырос на 7,6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, московская пищевая промышленность постоянно наращивает производство и выходит на новые рынки сбыта. «В 2023 году оборот компаний этой сферы превысил 683 миллиарда рублей – это почти на восемь процентов больше, чем годом ранее. Более 91 процента объема – 625 миллиардов рублей – обеспечили производители пищевых продуктов. Почти девять процентов, или 58,8 миллиарда рублей, составил оборот предприятий, выпускающих напитки», – подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что доля пищевых промышленных предприятий в сегменте столичных обрабатывающих производств составила 4,7%. На Москву приходится 6,1% от общероссийского оборота отрасли.

В столичном Департаменте экономической политики и развития указали на то, что максимальный прирост продемонстрировали предприятия, выпускающие продукцию из фруктов и овощей (более чем двукратный прирост в сопоставимых ценах, до 33,4 млрд рублей). Прирост на 26% показали заводы, занятые в изготовлении рыбных продуктов (до 29,4 млрд рублей). Наращивает обороты и мясная промышленность (на 19%, до 167,1 млрд рублей). Также на 8% подросли объемы продаж у производителей напитков.

На крупные и средние предприятия приходится свыше 80% оборота отрасли (порядка 552 млрд рублей в 2023 году). По сравнению с 2022 годом их оборот вырос на 10%.

По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, около 300 предприятий производят напитки и пищевую продукцию в столице, их объем производства за год вырос на 36,4%. Также на 11% увеличилась отгрузка продуктов питания и напитков (более 699 млрд рублей).

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил реализовать комплекс мер, призванных повысить инвестиционную привлекательность Москвы: льготные кредиты, льготная аренда по ставке один рубль в год и инструменты нацпроекта «Производительность труда». В Москве функционируют свыше 4200 заводов, выпускающих различные товары. на них трудятся 725 тысяч человек, причем ежегодно открываются около 100 малых предприятий и 40–50 средних и крупных. По словам Собянина, рост обрабатывающей промышленности за 2023 год составила 22,3% (без учета нефтеперерабатывающей отрасли).

