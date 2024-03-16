Ефимов: Объем производства бумаги в Москве увеличился более чем на 45%

Выпуск бумаги и бумажных изделий в столице в январе 2024 года вырос более чем на 45% по сравнению с первым месяцем 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

«В 2023 году число столичных заводов, занимающихся производством книг, упаковки, бумаги и различных бумажных изделий, выросло на 14% и превысило 700. В январе 2024 года они увеличили производство бумаги и бумажных изделий на 45,3%. Объем отгрузки превысил 3,6 миллиарда рублей, что на 65,8% больше, чем в январе прошлого года», – отметил Ефимов.

В прошлом году объем производства бумаги был увеличен на 20% в по сравнению с 2022-м годом, что во много обусловлено мерами поддержки производителей в столице.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что на сегодняшний день предприниматели Москвы могут воспользоваться 20-ю системными мерами поддержки.

«Так, столичная компания «Ламбумиз» ранее получила 100 миллионов рублей для развития производства от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. В 2023 году на предприятии открыли дополнительную производственную линию и стали выпускать новую экологичную тару, которая позволяет увеличить срок годности продуктов», – рассказал глава департамента.

В Москве действует более 4,2 тысячи промышленных площадок. На них работают 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

В столице созданы комфортные условия для развития предпринимательства. Представители московского бизнес-сообщества могут воспользоваться также целым рядом антикризисных инструментов

