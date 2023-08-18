Ефимов: Новый цех мясоперерабатывающего комбината появится в Ново-Переделкине

В столичном районе Ново-Переделкино инвестор возведет вторую очередь мясоперерабатывающего комбината в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что компании-застройщику «Элитгрупп инвест» уже выдано разрешение на строительство. На предприятии планируется организовать порядка 300 рабочих мест. Ефимов отметил, что город предоставил инвестору участок для строительства без торгов по льготной ставке один рубль в год. Ожидается, что компания вложит в строительство порядка 1,2 миллиарда рублей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что производственные мощности нового мясоперерабатывающего предприятия составят шесть миллионов банок консервов ежемесячно. По окончании всех строительных работ ожидаемая мощность производства составит 72 тысячи тонн переработанного мяса в год.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, строительство второй очереди промышленного комплекса будет вестись в рамках реализации МаИП. Так, инвестор должен возвести комплекс за пять лет.

На сегодняшний день в столице функционирует почти четыре тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Вдобавок каждый год в Москве открываются 40-50 новых средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.