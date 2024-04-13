Ефимов: Новый квартал появится в Зеленограде по программе КРТ

Новый городской квартал появится в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывшей промзоны «Малино» (Зеленоград), соответствующий договор заключен с инвестором. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам открытого аукциона город заключил договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Малино» с его единственным участником – ООО «Специализированный застройщик «ПРОКСИМА», входящим в группу компаний «Гранель». Инвестор реорганизует 17,69 га земли в Зеленограде и возведет там свыше 360 тысяч квадратных метров недвижимости. Вложения в редевелопмент площадки составят 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта — 1,7 миллиарда рублей. В результате там будет создано свыше 5000 рабочих мест», – рассказал Владимир Ефимов.

Отмечается, что участок расположен поблизости от железнодорожных путей и станции «Малино» МЦД-3. Сегодня он занят складами, автомастерскими и не используемыми по прямому назначению объектами недвижимости.

По словам министра столичного правительства, главы московского Департамента городского имущества Максима Гамана, срок действия договора города с инвестором составляет восемь лет. На месте промзоны появятся 168 тысяч «квадратов» жилой и порядка 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости: школы для 400 учеников, детсада для 200 воспитанников, технопарка, центра развития детского творчества, пожарного депо и торгово-развлекательного центра со спорткомплексом с бассейном и залом для экстремальных видов спорта.

Сегодня в Москве реализуются 228 проектов комплексного развития территорий, их суммарная площадь — порядка 2,7 тысячи га. Их проработка ведется по поручению столичного мэра Сергея Собянина.

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