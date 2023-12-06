Ефимов: Новая поликлиника в рамках городской программы появится в ТиНАО
Инвестор возведет новую детско-взрослую поликлинику на улице Любучанская (ЖК «Остафьево», поселение Рязановское, ТиНАО) по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, новая поликлиника позволит принимать до 560 пациентов в смену. «Площадь будущего объекта — 9,2 тысячи квадратных метров, инвестиции в реализацию проекта составят около 800 миллионов рублей. В результате будет создано более 200 рабочих мест», — отметил заммэра.
Инвестором выступила группа компаний «Самолет», договор с ней заключен сроком на три года. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, программа стимулирования создания МПТ дает возможность создавать рабочие места в различных московских районах. В ее рамках уже подписаны два договора, предусматривающие строительство поликлиник. Помимо медучреждения в Рязановском, еще одна поликлиника на 200 посещений появится в районе Бирюлево Восточное (ЮАО).
Задача программы стимулирования создания МПТ — обеспечение комплексной застройки районов. В случае дополнительных инвестиций в строительство объекта, где планируется создание новых рабочих мест, девелопера частично или полностью освобождают от оплаты изменения вида разрешенного использования земли.
Напомним, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что за четыре года в рамках программы было подписано свыше 70 соглашений с девелоперами. Суммарная площадь объектов коммерческой недвижимости, согласно договорам, составит свыше трех миллионов квадратных метров. В частности, это логистические комплексы, новые промышленные предприятия, торговые и офисные объекты, образовательные учреждения, спортивные и культурные объекты.
Изначально программа затрагивала лишь возведение офисных зданий и промышленных объектов и офисов, однако впоследствии перечень был существенно расширен, в частности, по просьбе представителей бизнеса. Сегодня инвесторы могут рассчитывать на получение льгот при строительстве объектов науки и образования, соцобеспечения и здравоохранения, культуры и спорта, общественного питания, ТРЦ и иных многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года в программу вошли гостиницы, весной 2022 года — объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг.
Также увеличился и объем преимуществ для инвесторов: теперь они могут получить повышенную льготу, обязуясь построить объект в сжатые сроки. При сокращении времени строительства на 6-12 месяцев льгота увеличится на 5%, более чем на год — на 10%.
Участвовать в программе могут не только девелоперы, планирующие реализацию собственного проекта, но и те, кто уже строит жилье в Москве. Вместе с тем участки земли под строительство жилых домов и мест приложения труда могут располагаться в разных районах. Заявки на участие от застройщиков принимаются в онлайн-формате на столичном Инвестиционном портале.
Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на портале economy.mos.ru.
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