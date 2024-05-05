Ефимов: На юго-востоке Москвы реализуют 12 проектов комплексного развития территорий

На юго-востоке столицы инвесторы и операторы приступили к реализации 12 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых будут реорганизованы участки общей площадью больше 150 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В восьми районах Юго-Восточного административного округа реализуют 12 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Инвесторы и назначенные городом операторы построят почти 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди них – более 1,8 миллиона квадратных метров жилья, около 1,3 миллиона квадратных метров деловых и социальных объектов, а также 335,3 тысячи квадратных метров промышленных производств. Будет создано почти 37 тысяч рабочих мест», – отметил Ефимов.

По его словам, в рамках реализации проектов будут построены 13 объектов образования, три медучреждения, два спортивных комплекса, офисные здания, торговые центры и пожарное депо.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в столичном районе Печатники на территории бывшей промзоны «Южный порт» реализуется самый крупный проект. Инвестор возведет почти 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе около 950 тысяч квадратных метров жилья и 745,1 тысячи квадратных метров общественно-деловых площадей. В новом городском квартале появится 18,55 тысячи рабочих метр, школа, поликлиника, три детских сада и другие объекты.

В столичной Некрасовке оператор, назначенный городом, также реализует крупный проект, в рамках которого будет возведено 483,3 тысячи квадратных метров жилой недвижимости и 119 тысяч квадратных метров общественно-деловых площадей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице ведется реализация 77 проектов комплексного развития территорий. По его словам, в рамках реализации проектов на месте старых зданий и складов, бывших промзон появится больше 19,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

