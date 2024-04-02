Ефимов: На столичном Портале поставщиков за 7 лет прошло более миллиона аукционов 

С марта 2017 года на Портале поставщиков Москвы прошло более 1,1 миллиона котировочных сессий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Котировочной сессией называют мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, снижая начальную максимальную цену контракта. Процедуры длятся от трех до 24 часов. Победу одерживает участник, который предложил наименьшую стоимость.



«Котировочные сессии на Портале поставщиков позволяют государственным и муниципальным заказчикам обеспечивать оперативные потребности в товарах, работах и услугах. Возможность проводить их появилась в марте 2017 года. Всего за семь лет на ресурсе было опубликовано более 1,1 миллиона мини-аукционов на 203,1 миллиарда рублей. Снижение начальных цен в ходе закупок позволило за это время сэкономить почти 28 миллиардов рублей бюджетных средств», – пояснил Ефимов.



Подобные сессии позволяют закупать товары по наиболее выгодной цене. Поставщикам предоставляется доступ к госзаказам, что дает возможность быстро заключать контракты. Участвовать в мини-аукционах могут как московские предприниматели, так и поставщики из других регионов.



По словам руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, востребованность котировочных сессий регулярно растет. В 2018 году было представлено 102 тысячи подобных мини-аукционов, в 2023 году показатель увеличился до 215 тысяч.



«Объем сэкономленных в ходе этих закупок бюджетных средств вырос почти в шесть раз – с 1,2 до семи миллиардов рублей в год», – добавил Пуртов.



В 2022 году московские заказчики существенно увеличили лимит закупок, проводимых с помощью котировочных сессий. На данный момент они имеют возможность приобретать товары на сумму до пяти миллионов рублей, а также работы и услуги до трех миллионов рублей.



Портал поставщиков был запущен в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч российских поставщиков. Ежедневно на Портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.

