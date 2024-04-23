Ефимов: На северо-востоке Москвы появится производство ортопедических изделий

Москва предоставила в аренду по льготной ставке участок в районе Северный для строительства производства, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил с инвестором договор аренды земельного участка для строительства промышленного объекта по ставке один рубль в год. Компания возведет на северо-востоке столицы предприятие по выпуску ортопедических медицинских изделий. Благодаря этому появится 60 профильных рабочих мест», – отметил Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, участок площадью 0,25 гектара предоставили ЗАО «Научно-производственный центр «Огонек» в аренду на пять лет. Гаман отметил, что площадь будущего производства составит 2,2 тысячи квадратных метров.

Замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов отметил, что строительство нового завода позволят производителю ежегодно выпускать до 15 тысяч единиц ортопедической продукции. Компания порядка 40 лет производит медицинские изделия, средства реабилитации, а также разрабатываем реабилитационные технологии.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская добавила, что Москомархитектура утвердило изменения правил землепользования и застройки, что позволяет возводить объект на обсуждаемом земельном участке без каких-либо преград.

Москва предоставляет в аренду землю по ставке один рубль в год с марта 2022 года. Делается это для развития производств на столичных территориях.

