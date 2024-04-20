Ефимов: На севере Москвы реорганизуют три участка с недостроями
В Северном административном округе столицы, по программе Комплексного развития территорий , на месте участков с недостроями появятся жилые дома, школы, детские сады, спорткомплексы, а также деловая недвижимость, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Незавершенные стройки не только портят облик города, но могут представлять опасность для горожан. По программе комплексного развития территорий на севере столицы планируется редевелопмент трех участков – в Дмитровском и 1-м Боткинском проездах, а также на Дмитровском шоссе общей площадью более 66 гектаров. На них находятся либо находились ранее в том числе недостроенные объекты. На их месте возведут более 2,55 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье, общественно-деловые и другие объекты. Реализация этих проектов даст городу свыше 30 тысяч рабочих мест», – уточнил он.
В свою очередь, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман добавил, что на участке в 0,56 гектара в Дмитровском проезде уже много лет стоит недостроенный паркинг. Однако теперь на его месте построят бизнес-центр на 50 тысяч «квадратов», который обеспечит город более чем тысячей новых рабочих местам.
Реорганизация ждет и Бескудниковский район столицы. Там на месте старой заправочной станции, автомойки, автосервиса и недостроя появится 160 тысяч «квадратов» недвижимости. В том числе на этом месте построят гостиницу на 250 номеров, современный административно-деловой комплекс и паркинг. Помимо этого, на территории будет парковая зона. Благодаря реорганизации участка в Москве появятся более четырех тысяч новых рабочих мест.
В Беговом районе возведут современный городской квартал со всей необходимой инфраструктурой. План строительства подразумевает больше 2,3 миллиона «квадратов» недвижимости, включая жилье, детские сады, школы, здание городской поликлиники и физкультурно-оздоровительный комплекс.
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