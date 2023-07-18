Ефимов: На портале поставщиков за полгода оформили почти 280 тысяч сделок
С января по июнь этого года на московском Портале поставщиков были оформлены почти 280 тысяч закупок на общую сумму более 42 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Эти показатели превышают на семь тысяч сделок аналогичный период прошлого года. Москва – город, который развивает предпринимательство. Так, на платформе зарегистрированы 310 тысяч предпринимателей со всей страны, а каталог насчитывает более двух миллионов уникальных наименований.
Больше всего закупок с начала года приходится на поставки строительных и хозяйственных товаров, бытовой техники, средств связи, оргтехники и электроники, а также медицинских товаров и образовательных услуг. Общий объем сделок в первом полугодии достиг отметки в 6,5 миллиарда рублей.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что порталом пользуются не только московские поставщики – на сегодняшний день с ним работают около 56 тысяч госзаказчиков из 40 регионов России. В общей сложности они провели более 46 тысяч сделок и закупили товары на сумму 6,1 миллиарда рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru