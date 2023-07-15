Ефимов: Москвичи с начала года купили и арендовали у города 120 земельных участков

В первом полугодии москвичи купили и арендовали у столицы 114 участков для строительства частных домов, еще шесть арендованы под коммерческие проекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Самой крупной сделкой стал договор аренды участка площадью 1,7 гектара в Зеленограде. Там будет построен жилой комплекс общей площадью 33 тысячи квадратных метров.

Еще четыре участка были арендованы в Новой Москве и один – на западе столицы.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по итогам аукционов или без каких-либо торгов в первом полугодии у города бизнесмены приобрели 31 участок общей площадью свыше четырех гектаров, семь участков общей площадью 0,9 гектара были взяты в аренду.

Перечень земельных участков доступен на портале mos.ru. Их можно приобрести как на открытом аукционе, так и без участия в торгах.

