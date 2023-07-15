Ефимов: Москвичи с начала года купили и арендовали у города 120 земельных участков
В первом полугодии москвичи купили и арендовали у столицы 114 участков для строительства частных домов, еще шесть арендованы под коммерческие проекты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Самой крупной сделкой стал договор аренды участка площадью 1,7 гектара в Зеленограде. Там будет построен жилой комплекс общей площадью 33 тысячи квадратных метров.
Еще четыре участка были арендованы в Новой Москве и один – на западе столицы.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по итогам аукционов или без каких-либо торгов в первом полугодии у города бизнесмены приобрели 31 участок общей площадью свыше четырех гектаров, семь участков общей площадью 0,9 гектара были взяты в аренду.
Перечень земельных участков доступен на портале mos.ru. Их можно приобрести как на открытом аукционе, так и без участия в торгах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru