Ефимов: Москвичи приобрели у города более 84 тысяч квадратных метров недвижимости с начала года
За первые 3 месяца 2024 года москвичи приобрели у города 763 объекта недвижимости, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Коммерческая недвижимость города, выставляемая на торги, по-прежнему пользуется активным спросом у представителей бизнеса и физических лиц. В первом квартале 2024 года с ними заключили 763 договора купли-продажи и аренды объектов общей площадью 84,25 тысячи квадратных метров. За аналогичный период 2023-го было оформлено 622 сделки. Все этапы реализации городского имущества проходят онлайн», – пояснил он.
По словам Ефимова, подобное приобретение дает предпринимателям возможность открывать различные коммерческие объекты, что создает в Москве дополнительные рабочие места и способствует улучшению инфраструктуры.
В свою очередь министр правительства города, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что лидером по реализации объектов в начале 2024 года стал Западный административный округ. Там в общей сложности было заключено 156 договоров на недвижимость площадью более 12 тысячи квадратных метров.
«В Юго-Западном и Центральном округах проведены сделки по 116 и 91 объектам, а общая площадь недвижимости составила 8,74 тысячи и 16,37 тысячи квадратных метров», – добавил он.
Столица регулярно выставляет на торги различную недвижимость, информация о ней доступна на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». При этом сама процедура торгов упрощена, на данный момент все процессы, включая заключение договора, проводятся в режиме онлайн. Регулярное обновление электронных сервисов для бизнеса реализуется в рамках проекта «Цифровая экономика».
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