Ефимов: Москвичи арендовали и купили 78 участков для ИЖС в 2023 году

С января по сентябрь текущего года москвичи приобрели и арендовали более 10 га земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, Москва заключила договоры купли-продажи и аренды 78 земельных участков. «Большую часть объектов – 59 – москвичи приобрели в собственность, остальные участки были арендованы на 2,5 года», — пояснил вице-мэр.

Наибольшее количество объектов (61) находятся в Троицком административном округе. Еще десять объектов расположены в ВАО, семь — в Новомосковском административном округе.

Глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман уточнил, что с июля по сентябрь 2023 года горожане приобрели 28 участков суммарной площадью 3,62 га и арендовали 14 участков общей площадью 2,03 га. При этом площадь будущих жилых домов может достичь порядка 23 тысяч «квадратов».

Список земельных участков, которые предназначены для ИЖС, доступен на портале mos.ru. Перечень регулярно пополняется. Участки можно выкупить не только на открытых аукционах, но и без участия в торгах, подав заявление в Департамент городского имущества.

После этого департамент опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС. Если за 30 дней иных заявлений не поступит, то город без проведения торгов заключает с приобретателем договор купли-продажи. В случае поступления других заявлений проводится аукцион. Начальная цена участка определяется его кадастровой стоимостью. Что же касается участков, которые предназначены для аренды, их можно выкупить за 40% от кадастровой стоимости после строительства и регистрации права собственности на дом.

Данные о земельных участках, лотовую документацию, подробные характеристики и данные о процедуре городских торгов можно получить на столичном Инвестиционном портале.

