Ефимов: Москва заключила с региональными поставщиками более 57 тысяч контрактов
За десять месяцев 2023 года московские заказчики заключили с бизнесменами из других российских регионов 57,5 тысячи контрактов на общую сумму 10,4 млрд рублей на Портале поставщиков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Портал поставщиков позволяет оперативно закрывать потребности госзаказчиков в товарах, работах и услугах небольшого объема и помогает бизнесу со всей страны развиваться через участие в закупках», — сказал вице-мэр. Ефимов добавил, что с января по октябрь 2022 года было заключено 56,4 тысячи сделок, а с поставщиками из других российских регионов Москва подписывает на портале каждый третий госконтракт.
Отмечается, что большинство контрактов с региональными предприятиями столица заключала на поставку хозяйственных, строительных, медицинских и информационно-технологических товаров, оргтехники и бытовой техники, средств связи и электроники, а также на оказание услуг по техобслуживанию оборудования и текущему ремонту сооружений и зданий. Всего по этим категориям подписано 25,3 тысячи госконтрактов на 4,3 млрд рублей.
Глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков добавил, что чаще других в столичных закупках побеждали санкт-петербургские, подмосковные предприниматели, а также бизнесмены из Свердловской, Ярославской и Калужской областей. На них приходится порядка 37 тысяч контрактов на сумму 6,4 млрд рублей.
На Портале поставщиков, основанном в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, сегодня зарегистрированы заказчики из 40 российских регионов, а также более 310 тысяч поставщиков. Каталог продукции насчитывает свыше 2,5 млн наименований. Кроме того, каждый день здесь подписывается порядка 1500 контрактов.
В Москве активно развивается предпринимательство. Портал поставщиков способствует этому, помогая продавать товары, работы и услуги, что особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей; свыше 90% работающих на платформе поставщиков представляют малый и средний бизнес.
Для поддержки пользователей в российских регионах работают представительства. Здесь специалисты учат работе на площадке, отвечают на вопросы, проводят очные встречи и собирают предложения. Также пользователи могут воспользоваться единым федеральным номером для получения помощи или оставить на портале сообщение.
Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях можно получить на портале economy.mos.ru.
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