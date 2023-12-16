Ефимов: Москва заключила с ИП более 70 тысяч сделок на Портале поставщиков в 2023 году

Столичные власти заключили с индивидуальными предпринимателями за одиннадцать месяцев текущего года порядка 71 тысяч контрактов на Портале поставщиков в 2023 году. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, регистрируясь на Портале поставщиков, индивидуальные предприниматели получают доступ к госзакупкам. На портале они могут продавать свои продукцию заказчикам, руководствуясь принципами справедливой конкуренции и получая стабильный дополнительный доход. «Только с начала 2023 года на платформе зарегистрировалось более семи тысяч индивидуальных предпринимателей, всего их работает 51,2 тысячи — это шестая часть всех зарегистрированных пользователей ресурса», — добавил Ефимов.

Отмечается, что наибольшим спросом пользовались хозяйственные, строительные, медицинские и информационно-технологические товары, а также оргтехника, бытовая техника, электроника, средства связи, горюче-смазочные материалы, осветительные приборы и энергетическое оборудование. По этим категориям с января по ноябрь текущего года было заключено более 34 тысяч договоров на сумму свыше 4,7 млрд рублей.

Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов в свою очередь заявил, что половина заключенных с ИП на портале в 2023 году госконтрактов приходится на московских поставщиков (35,8 тысячи контрактов на общую сумму 5,7 млрд рублей). С поставщиками из Подмосковья заключили свыше 18 тысяч контрактов на 3,2 млрд рублей. Порядка 1,3 тысячи сделок на 187,6 млн рублей приходится на Санкт-Петербург, на Тамбовскую область — более 1,1 тысячи сделок на 179,7 млн рублей, на Саратовскую область — порядка тысячи сделок на 110,6 млн рублей.

В Департаменте информационных технологий города Москвы заявили, что Портал поставщиков предоставляет бизнесменам гарантированную площадку для реализации товаров. Благодаря оперативности и автоматизации проводимых процедур субъекты малого и среднего предпринимательства, ИП и самозанятые могут развивать свое дело более активно и наращивать обороты. Весь процесс закупок от публикации потребности до заключения договора осуществляется в электронном виде, что позволяет не только экономить время поставщиков и заказчиков, но и сделать весь процесс более понятным и прозрачным.

Портал поставщиков появился в 2013 году. Он призван автоматизировать закупки малого объема. Здесь представлены заказчики из 40 российских регионов и свыше 325 тысяч поставщиков со всей страны. В каталоге продукции имеется более 2,5 млн уникальных наименований. На портале каждый день заключается порядка 1500 контрактов.

Для поддержки пользователей в российских субъектах открываются представительства. Здесь можно научиться работать на площадке, получить ответы на вопросы заказчиков и поставщиков, провести очные встречи, собрать предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также можно обратиться в службу поддержки или оставить обращение на Портале поставщиков.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно получить на портале economy.mos.ru.

