Ефимов: Москва выставит на торги три земельных участка в Восточном Дегунине
Московские власти выставят на торги право на реорганизацию трех участков на Дубнинской улице (Восточное Дегунино, САО), между Дмитровским шоссе и МЖД Савеловского направления
Суммарная площадь участков — 4,2 га, победитель торгов выполнит их реорганизацию в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвесторы смогут принять участие в торгах на право реорганизации трех участков на севере столицы по программе комплексного развития территорий. Победитель аукциона сможет построить более 42 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются более чем в 11 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – примерно в 104,5 миллиона рублей. В результате в районе Восточное Дегунино будет создано около 230 рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр.
Отмечается, что все три участка входят в один проект комплексного развития территорий.
По словам министра московского правительства, главы столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, на реорганизуемых участках можно будет построить порядка 32 тысяч «квадратов» жилой недвижимости, а также две базы коммунально-складского назначения суммарной площадью 10,85 тысячи квадратных метров.
По программе комплексного развития территорий, реализуемой по поручению столичного мэра Сергея Собянина, на месте неэффективно используемых земельных участков и промзон строятся дороги, жилье, спортивные и общественно-деловые объекты и инфраструктура. Сегодня реализуются 228 проектов суммарной площадью порядка 2,7 тысячи га.
Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы можно получить на портале economy.mos.ru.
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