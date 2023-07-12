Ефимов: Москва выделила 258 гектаров земли за полгода под градостроительные проекты
Москва выделила застройщикам с начала года 315 земельных участков общей площадью свыше 258 гектаров для реализации программы реновации, строительства метро, дорог, социальных и других объектов по городскому заказу. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что участки предоставляются также, в частности, для строительства объектов образования и спорта. Так, крупные градостроительные проекты реализуются в столице за счет средств бюджета. Для строительства таких объектов застройщикам выделяют землю в аренду и по договорам безвозмездного пользования.
Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего земли в первом полугодии было предоставлено для возведения дорог, метро, пересадочных узлов и инженерных сетей – свыше 145 га. При этом почти 65 га было предоставлено для строительства жилых домов и реализации программы реновации. При этом Гаман добавил, что почти 40 га задействовали для новых школ и детсадов, спорткомплекса, пожарных депо и снегоплавильного пункта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru