Ефимов: Москва утвердила критерии присвоения столичным компаниям ESG-статуса

Московский ESG-статус включает в себя 101 показатель, учитывающий социальный и экономический аспекты, влияние на экологию и окружающую среду, а также деловую репутацию. Разработка методологии велась с учетом рекомендации Минэкономразвития России и Центробанка. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва активно вовлечена в ESG-повестку. Город полностью обеспечил выполнение показателей по шести ЦУР, в том числе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, зеленому коридору, государственно-частному партнерству, офсетным контрактам. Присвоение ESG-статуса конкретным организациям станет еще одним инструментом для привлечения инвестиций в экономику столицы и выполнения показателей ЦУР. Их преимуществами являются формирование имиджа ответственной и устойчивой компании, выход на новых поставщиков и создание логистических цепочек, облегченный доступ к зарубежным рынкам и дополнительные возможности продвижения на них с учетом глобального тренда на устойчивое развитие», — заявил он.

Любая компания, находящаяся на российской территории, может получить ESG-статус, если ее сфера деятельности связана с производством электроэнергии, промышленностью, транспортом, обращением с отходами, операциями с недвижимостью, строительством, торговлей, гостиницами и общепитом, профессиональной и научной деятельностью, ИТ и связью, а также госуправлением.

Чтобы получить сертификат ESG-статуса, следует подать заявку либо на Инвестиционном портале города Москвы, либо подать заполненное заявление на электронную почту investmoscow@mos.ru. На процедуру уйдет 40 дней со дня подачи заявки, 10 из них потребуются на оценку, которая включает в себя проверку документов, верификацию данных, интервью и выездные проверки.

После завершения всех процедур предприятию может быть присвоен один из трех уровней ESG-статуса: низкий (от 25 до 49 баллов), средний (от 50 до 74 баллов) и высокий (более 75 баллов). Если количество набранных баллов не превышает 24, то компании присваивается ESG-статус «кандидат». Получение статуса обеспечивает компаниям ряд преимуществ.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислава Овчинского, статус необходимо подтверждать: кандидатам — каждый год, все остальные статусы действуют три года.