Ефимов: Москва сдала в аренду 13 участков под строительство коммерческих объектов
По итогам торгов 2023 года инвесторы арендовали в Москве для строительства коммерческой недвижимости более пяти гектаров земли. На территории возведут магазины, транспортные предприятия, жилье и другие объекты, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2023 году инвесторы по итогам аукционов арендовали 13 участков общей площадью 5,45 гектара для возведения более 82 тысяч квадратных метров недвижимости», – пояснил он.
Как рассказал министр правительства города, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, крупнейшей сделкой стала аренда участка в Зеленограде площадью 1,7 гектара. Инвестор планирует возвести жилой комплекс с объектом образования. Самый маленький участок (площадь 0,03 гектара) арендован в районе Соколиная гора Восточного административного округа. На нем построят торгово-бытовой объект.
«Больше всего земельных участков арендовали на территории Троицкого и Новомосковского административных округов – пять площадью 1,45 гектара. Еще три площадью 3,02 гектара в Зеленограде. По одному – на западе, северо-востоке, юго-западе, востоке и севере столицы, их общая площадь составляет 0,98 гектара», – заявил он.
Всю информацию об участках, выставленных на торги, можно найти на Инвестиционном портале Москвы. Он позволяет инвесторам напрямую связаться с правительством Москвы, найти подходящий вид помощи и многое другое.
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