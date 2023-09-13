Ефимов: Москва с января по август реализовала в ЦАО более 460 объектов
С января по август текущего года в центре Москвы реализовано 466 объектов различных помещений, нежилых зданий и машино-мест. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Среди этих объектов более половины – нежилые здания и коммерческие помещения. По словам Ефимова, в среднем на один лот претендовали шесть конкурентов.
Торги по продаже машино-мест занимают особое место в рейтинге помещений. С начала года в центральной части столицы были куплены 129 таких объектов.
Руководитель московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что спросом у инвесторов пользуются и помещения, в которых можно открыть, пункты проката спортинвентаря, сувенирные лавки и другие магазины. С января по август на аукционах было реализовано 93 таких объекта, в среднем за лот боролись три кандидата.
Москва является городом, в котором активно развивается предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество. Среди предложений – помещения под бизнес, земельные участки под строительство коммерческих объектов и так далее. Принять участие в торгах можно не выходя из дома – вся процедура вплоть до подписания договора проходит в онлайн-режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru