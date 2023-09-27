Ефимов: Москва реализовала на торгах более восьми тысяч объектов с начала года
С начала года в Москве реализовано на торгах более восьми тысяч объектов, рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С января по август этого года в Москве было реализовано 8,6 тысячи различных объектов городского имущества. Среди них – здания и помещения под бизнес, земельные участки для коммерческого использования и частного строительства, машино-места на городских паркингах», - отметил он.
За этот период 35 тысяч предпринимателей и инвесторов поучаствовали в торгах, на один лот приходилось пять претендентов. Чаще всего на торгах приобретали машино-места (семь тысяч лотов), популярна и аренда нежилых помещений.
Со своей стороны, исполняющий обязанности главы Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что больше всего лотов было реализовано на юго-западе города (1,5 тысячи), не отстает Западный и Северо-Западный административные округа.
Отмечается, что столица продолжает активно развивать предпринимательство, город выставляет на торги различное имущество, витриной для которых выступает Инвестиционный портал Москвы. Так, в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. При этом все торги проходят в онлайн-формате, а подписать договор также можно не выходя из дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru