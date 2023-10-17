Ефимов: Москва предоставила технопарку «Калибр» два участка земли по льготной ставке

Московский технопарк «Калибр» получил в этом году от города льготу по аренде двух земельных участков. За счёт этого компания сможет вложить сэкономленные средства на дальнейшее развитие. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для организаций, которые имеют статус технопарка, действует пониженная ставка по аренде земли – 0,01% от кадастровой стоимости. «Калибр» получил в текущем голу такую льготу на два участка, а всего он арендует по такой схеме уже восемь территорий совокупной площадью свыше 12 гектаров. Размер ежегодной экономии превышает 40 миллионов рублей», – пояснил Ефимов.

Два новых участка, которые технопарк арендует по льготной ставке, расположены на улице Годовикова в Останкинском районе. Соглашение заключено на срок до 10 лет. По словам главы Департамента городского имущества Максима Гамана, за это время компания сможет ежегодно экономить около 2,9 миллиона рублей.



