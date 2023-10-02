Ефимов: Москва получила 365 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту 

Московские медицинские учреждения с начала года получили 365 тысяч упаковок лекарств в рамках первого офсетного контракта, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2017 году заключили офсетный контракт на поставку 29 препаратов. Для этого компания локализовала производство в Зеленограде. Только с начала этого года столица получила почти 365 тысяч упаковок лекарств», - уточнил он.

Договор был заключен с компанией «Биокад», у которой город будет закупать продукцию в течение семи лет.

Со своей стороны, министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что в целом заводы, построенные в рамках офсетных контрактов, будут производить более ста международных препаратов. Как отметил вице-президент по корпоративным связям и коммуникациям компании Алексей Торгов, предприятие поставило в учреждения столицы миллион упаковок с 2021 года, столько же отправили в регионы.

В прошлом году столица решила расширить сферу применения офсетных контрактов. При этом компании могут рассчитывать на дополнительные льготы в рамках действующих мер: снижение налогов, льготная арендная ставка «за 1 рубль в год», субсидирование расходов на подключение к сетям и многое другое.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях города можно узнать на сайте economy.mos.ru.

