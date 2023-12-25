Ефимов: Москва освободила 132 арендатора от оплаты обеспечительного платежа
Москва с 2022 года освободила 132 арендатора от оплаты обеспечительного платежа за аренду нежилых помещений при продлении договора. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С 2022 года поддержку получили уже 132 предпринимателя, которые арендуют 285 объектов городской недвижимости площадью 46,6 тысячи квадратных метров. Благодаря этому они сэкономили 155,3 миллиона рублей», – рассказал он.
С 2019 года при продлении срока договора аренды предприниматели должны вносить средства за последние пять месяцев. С марта 2022 года город освободил арендаторов от этой оплаты. Отмечается, что воспользоваться льготой могут только добросовестные предприниматели, у которых не было задолженностей за последний год. Обратиться за услугой продления можно на портале mos.ru.
Со своей стороны, министр правительства Москвы Максим Гаман заметил, что в 2023 году от платежа освободили 29 предпринимателей, которые арендуют 285 объектов городской недвижимости, они сэкономили 25,5 миллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru