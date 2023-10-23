Ефимов: Москва компенсирует двум производителям затраты по лизингу
Российская столица одобрила двум производственным компаниям субсидии на общую сумму 160 миллионов рублей на компенсацию части затрат по лизингу. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В данном случае речь идёт о компаниях совершенно разных сфер деятельности. Одно - выпускает кондитерские изделия, другое - авиационные агрегаты.
«Поддержка со стороны города помогает инвесторам локализовывать, расширять и развивать производства. Компании смогут направить средства на модернизацию производственных линий. На предприятиях трудится свыше трех тысяч человек», - рассказал заммэра.
Первый получатель поддержки – одна из старейших кондитерских фабрик страны, которая входит в холдинг «Объединенные кондитеры». Пять лет назад компания получила статус промышленного комплекса, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский:
«Данный статус дает значительные налоговые льготы. Также в 2022 году город предоставил предприятию участок земли площадью 2,4 гектара для строительства производственного корпуса в рамках масштабного инвестиционного проекта. На новом объекте будет организовано 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест».
Москва создаёт комфортные условия для бизнеса разного масштаба – от малого до крупного. Локализация промышленных площадок в мегаполисе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки от города. На сегодня, в общей сложности, доступно более 20 инструментов, в том числе субсидии разных видов.
В столице ведут деятельность более четырех тысяч промышленных предприятий, на которых работают свыше 720 тысяч человек. Среди крупнейших перспективных проектов – кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтики. Ещё один знаковый проект - федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднёво».
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