Ефимов: Москва и Агентство стратегических инициатив займутся повесткой устойчивого развития
Правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив (АСИ) заключили соглашение о партнерстве в области устойчивого развития и социального капитала бизнеса. О деталях сделки рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Столица на протяжении нескольких лет вовлечена в ESG-повестку. Город полностью выполнил шесть целей устойчивого развития и продолжает реализовывать проекты, обеспечивающие выполнение еще восьми. В их числе государственно-частное партнерство, в частности офсетные контракты. Сегодня столица – лидер по количеству подписанных офсетов, их уже 14», – рассказал он.
При этом он отметил, что сотрудничество поспособствует достижению целей устойчивого развития не только в столице, но по всей стране.
Со своей стороны, гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что Агентство разрабатывает стандарт социального капитала бизнеса по поручению президента, который будет мотивировать предпринимателей активно участвовать в экологических проектах города.
Стороны соглашения также будут взаимодействовать в рамках Центра по оценке соответствия деятельности организаций целям устойчивого развития. Добросовестные компании получат разного рода преференции.
Министр правительства Москвы Владислав Овчинский отметил, что столица накопила большой опыт в области достижения целей устойчивого развития, которыми она готова поделиться с регионами. Сегодня город полностью обеспечил исполнение по следующим показателям: «Достойная работа и экономический рост», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Гендерное равенство» и «Борьба с изменениями климата» и другим.
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