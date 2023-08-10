Ефимов: Московской компании предоставили льготный заем на развитие производства
Московский производитель специализированной промышленной керамики получил льготный заем в размере 150 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Компания планирует потратить выделенные средства на новое оборудование. Само предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы, средства же выданы на пять лет под 4,5 процента годовых. Это позволит увеличить объем и качество продукции.
При этом собственные инвестиции в развитие составят не менее 65 миллионов рублей. В 2019 и 2020 годах предприятие получило в общей сложности 300 миллионов заемных средств, новый кредит позволит увеличить выпуск продукции на треть, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность. С марта прошлого года московским компаниям выделили более 250 миллиардов рублей льготных кредитов на развитие и строительство инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru