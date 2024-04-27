Ефимов: «Московские мастера» впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков
Впервые лучших инженеров-проектировщиков в строительстве выберут в этом году на ежегодном городском конкурсе по востребованным профессиям «Московские мастера». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы с 1998 года организует конкурс по востребованным строительным профессиям. «Московские мастера» пройдут в 27-й раз по пяти специальностям. В этом году на конкурсе впервые выберут лучших инженеров-проектировщиков в строительстве», – рассказал Владимир Ефимов.
Соревнованиям будут предшествовать отборочные туры, которые продлятся до 9 мая.
Финалы по профессиям начнутся с 22 мая с соревнований «мастеров бетонных работ». Затем на следующий день определят победителя среди «специалистов по охране труда», 28 и 29 мая – время финала «специалистов в области информационного моделирования зданий и сооружений». Лучшего «инженера-проектировщика строительной отрасли» выявят 30 мая.
Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин напомнил, что мероприятие призвано повысить престиж профессии «строитель» и повысить к ней интерес у молодежи.
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