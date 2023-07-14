Ефимов: Московская компания победила в конкурсе перспективных брендов

Бренд NexTouch, принадлежащий компании-резиденту особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Некс-Т» стал победителем Всероссийского конкурса перспективных брендов в номинации «Высокие технологии». Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, столичная компания под этим брендом выпускает сенсорные дисплеи, а также интерактивное оборудование для системы образования, в том числе инклюзивного.

Конкурс проводится Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». В 2023 году в нем приняли участие около пяти тысяч предприятий из всех регионов страны, среди них – 13 компаний особой экономической зоны Москвы.

На сегодняшний день продукция NexTouch обеспечивает около трети потребностей российского рынка сенсорных дисплеев больших диагоналей.

«По результатам первого квартала 2023 года предприятие закрепилось на первой строчке независимого отраслевого рейтинга аналитической компании ITResearch по количеству произведенных и поставленных на российский рынок LCD-дисплеев больших диагоналей», – отметил вице-мэр.

«Некс-Т» выпускает более 45 различных типов устройств. Производственные мощности компании позволяют ежемесячно изготавливать до четырех тысяч единиц продукции.

Как подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, вся продукция NexTouch на 80% состоит из российских деталей и материалов.

