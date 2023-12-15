Ефимов: «МИЭА» получил статус промышленного комплекса
«Московский институт электромеханики и автоматики» («МИЭА») получил статус промышленного комплекса. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
Начиная с 2016 года в столице такой статус присвоен 70 предприятиям, на которых заняты более 80 тысяч специалистов. Для таких компаний действует специальный режим по налогам на имущество и землю.
«Одним из получивших такую меру поддержки предприятий стал «Московский институт электромеханики и автоматики»», – отметил Ефимов.
По его словам, это позволит «МИЭА» ежегодно экономить до 36 миллионов рублей и направлять дополнительные средства в собственное развитие и реализацию новых проектов.
Предприятие входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» и с 1951 года занимается разработкой авиационных приборов, систем навигации и управления.
Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, на «МИЭА» занимаются разработкой инерциальных навигационных систем и созданием перспективной авионики для российских самолетов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день пассажирские и транспортные воздушные суда российского производства оборудованы навигационными вычислительными системами, системами автоматического управления, самолетовождения и другими разработками «МИЭА».
По словам гендиректора «Московского института электромеханики и автоматики» Алексея Кузнецова, сэкономленные средства будут направлены на развитие социальных программ предприятия, а также развитие научных и производственных процессов.
Ставка налога на прибыль для предприятий со статусом промышленного комплекса с 17% снижена до 13,5%, налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.
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