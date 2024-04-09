Ефимов: Льготу на аренду городской земли для развития технопарков получили два инвестора
Две компании получили в первом квартале 2024 года льготы на аренду земли в Москве для эксплуатации и строительства технопарков. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве действует пониженная ставка арендной платы за землю для эксплуатации технопарков и строительства зданий, которые получили статус инвестиционного приоритетного проекта – 0,01% от кадастровой стоимости», — напомнил вице-мэр. Суммарная площадь выделенных двум предприятиям участков составила 1,1 га, компании смогут каждый год экономить более 3,8 млн рублей. Оформление льготы происходит в виде подписания дополнительного соглашения, прилагаемого к договору аренды земельного участка.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, обладателями льгот стали ООО «Рябиновая 44» (займется строительством первого пищевого технопарка в Москве) и ООО «Энерго Эстейт», которое планирует эксплуатировать здание технопарка «Текон».
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил, что статус приоритетного инвестпроекта дополнительно обеспечивает инвесторам налоговые льготы — так, ставка региональной части налога на прибыль составляет 13,5% вместо 17%.
Присвоение статуса инвестиционного приоритетного проекта практикуется в Москве с 2016 года. Предприятия, занятые в социально значимых и наукоемких отраслях, получают такую льготу на 10 лет.
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