Ефимов: КРТ городскими операторами даст Москве 50 тысяч рабочих мест

В Москве на сегодняшний день назначены операторы для реализации 25 проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, они рекультивируют свыше 225 гектаров участков бывших промышленных зон и тех, что используются неэффективно.

Вице-мэр отметил, что там будет построено почти 4,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из них около 1,9 миллиона квадратных метров – жилья.

Создание рабочих мест за пределами исторического центра города – один из приоритетов программы КРТ. «Благодаря этому в столице будет создано около 50 тысяч рабочих мест», – подчеркнул Ефимов.

Инвестиции в развитие территорий превысят 412 миллиардов рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект для бюджета столицы после реализации проектов составит почти 17 миллиардов рублей.

Больше всего проектов комплексного развития территорий реализуют на юго-востоке, юго-западе и северо-востоке Москвы.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в новых кварталах появится 25 образовательных учреждений, рассчитанных более чем на семь тысяч мест, шесть поликлиник, восемь спорткомплексов, а также логистический центр, технопарк, производственные площадки и другие объекты.

В настоящее время в Москве в работе 188 проектов комплексного развития территорий. Общий объем вложений составит 8 триллионов рублей.

