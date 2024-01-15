Ефимов: итогом комплексного развития территории в Ясенево станет новый квартал

В московском районе Ясенево появится новый городской квартал, в его развитие вложат более 80 миллиардов рублей.

Проект решения опубликован на сайте столичного правительства.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два участка в районе Ясенево общей площадью 10,39 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие проекта оцениваются более чем в 80 миллиардов рублей», - сказал Ефимов.

Рядом с участками находятся станция метро «Ясенево» и Новоясеневский проспект. Новый квартал будет возведен между Битцевским и Ясеневским лесопарками.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что в общей сложности будет построено более 230,5 тысячи квадратных метров жилья, а также различные социальные объекты, в том числе спортивный комплекс и медцентр.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся городские кварталы, комфортное жилье, дороги и различная инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуется 188 проектов КРТ.

