Ефимов: итогом комплексного развития территории в Ясенево станет новый квартал
В московском районе Ясенево появится новый городской квартал, в его развитие вложат более 80 миллиардов рублей.
Проект решения опубликован на сайте столичного правительства.
Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Два участка в районе Ясенево общей площадью 10,39 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие проекта оцениваются более чем в 80 миллиардов рублей», - сказал Ефимов.
Рядом с участками находятся станция метро «Ясенево» и Новоясеневский проспект. Новый квартал будет возведен между Битцевским и Ясеневским лесопарками.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что в общей сложности будет построено более 230,5 тысячи квадратных метров жилья, а также различные социальные объекты, в том числе спортивный комплекс и медцентр.
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся городские кварталы, комфортное жилье, дороги и различная инфраструктура. На сегодняшний день в столице реализуется 188 проектов КРТ.
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