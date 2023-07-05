Ефимов: инвесторы построят новые школы и детсад в двух округах Москвы

Один детский сад, две школы и один образовательный комплекс построят на западе и северо-западе Москвы в 2024-2028 годах, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В проекты будет инвестировано более восьми миллиардов рублей.

Как уточнил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, больше всего объектов появится в Западном административном округе – там возведут один детский сад и две школы более чем на две тысячи мест. Инвестиции составят 4,9 миллиарда рублей.

На северо-западе столицы построят образовательный комплекс, рассчитанный на 1,1 тысячи учеников и воспитанников. В его строительство вложат 3,1 миллиарда рублей.

В свою очередь, глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что договоры по указанным объектам пока еще не подписаны и проходят финальные стадии согласования сторонами.

«Так, в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО) детский сад и две школы построит компания «ПИК». А в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) учебный комплекс со школой и детским садом будет строить девелопер MR Group», – пояснила она.

