Ефимов: инвесторы построят не менее 16 медицинских объектов в Москве

В семи столичных округах будет построено не менее 16 медицинских объектов по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.



«За три года работы программы комплексного развития территорий разработаны и находятся на разных стадиях реализации 188 проектов общей площадью около 2,45 тысячи гектаров», – отметил Ефимов.



По его словам, в 12 из них уже опубликованы проекты решений, по которым будет возведено не менее 16 медицинских объектов. При этом, как подчеркнул заммэра, в рамках еще одного проекта уже построен медцентр.



Ефимов рассказал, что в Москве построят как городские поликлиники, так и частные медицинские центры. Медучреждения в столице возведут на месте заброшенных участков в 12 проектах комплексного развития территорий.



Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего таких объектов будет построено на севере столицы – четыре.



«Три учреждения появятся на северо-востоке и юго-востоке столицы, два – на западе, еще по одному – на северо-западе, юге и востоке», – заявил Гаман.



Больше всего объектов здравоохранения в рамках проектов комплексного развития территорий предусмотрено в районах: Солнцево, Коптево, Ярославский и Лефортово.

