Ефимов: Инвестор реализует комплексное развитие участка в поселке Сосенское

В Москве заключено соглашение о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в поселении Сосенском в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.



По его словам, в результате торгов был определен инвестор, которым стал ООО «Строительная фирма «СМУ-10».



«Соглашение с ним заключено на четыре года. В рамках проекта комплексного развития территорий будет реорганизован участок общей площадью 3,47 гектара. Объем инвестиций в редевелопмент участка оценивается почти в два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 99 миллионов рублей», – рассказал заммэра.



Он добавил, что по итогам реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест.



Территория расположена в поселении Сосенском, между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. В настоящее время там находятся склады и стоянки спецтехники.



Как заявил глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, на этом участке построят почти 20 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе торгово-развлекательный комплекс и технопарк.



В рамках программы комплексного развития территорий в столице возникают новые городские кварталы с комфортным жильем и современной инфраструктурой. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,5 тысячи гектаров.

