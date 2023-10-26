Ефимов: Инвестор реализует комплексное развитие участка в поселке Сосенское
В Москве заключено соглашение о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в поселении Сосенском в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.
По его словам, в результате торгов был определен инвестор, которым стал ООО «Строительная фирма «СМУ-10».
«Соглашение с ним заключено на четыре года. В рамках проекта комплексного развития территорий будет реорганизован участок общей площадью 3,47 гектара. Объем инвестиций в редевелопмент участка оценивается почти в два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города – в 99 миллионов рублей», – рассказал заммэра.
Он добавил, что по итогам реализации проекта будет создано около 300 новых рабочих мест.
Территория расположена в поселении Сосенском, между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. В настоящее время там находятся склады и стоянки спецтехники.
Как заявил глава департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, на этом участке построят почти 20 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе торгово-развлекательный комплекс и технопарк.
В рамках программы комплексного развития территорий в столице возникают новые городские кварталы с комфортным жильем и современной инфраструктурой. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,5 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru