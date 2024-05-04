Ефимов: Инвестор построит многофункциональный комплекс в ТиНАО

Столица без торгов предоставила инвестору земельный участок в поселении Мосрентген для многофункционального комплекса рядом со строящейся станцией метро «Корниловская» Троицкой линии. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город заключил договор аренды земельного участка с инвестором для реализации масштабного инвестиционного проекта – строительства многофункционального комплекса площадью 44 тысячи квадратных метров в Новомосковском административном округе. Это позволит создать дополнительные рабочие места за пределами МКАД. Общий объем инвестиций может превысить 15 миллиардов рублей», – сказал Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект (МаИП) является особым статусом. Его могут получить значимые для Москвы объекты, направленные на развитие городской инфраструктуры, масштабирование количества рабочих мест, а также рост инвестиций в экономику города. Предпочтение отдают современным производствам, инновационным центрам, высоким технологиям, а также спортивной и социальной инфраструктуре.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвестор возведет многофункциональный комплекс на участке площадью порядка 1,76 га. По его словам, объект будет включать в себя торговые, коммерческие, развлекательные площади и будет находиться на пересечении Калужского шоссе с улицей Адмирала Корнилова.

Гаман подчеркнул, что землю для реализации масштабного инвестиционного проекта столица предоставила без проведения торгов на пять лет. За это время должно закончиться строительство объекта.

