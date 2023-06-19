Ефимов: Инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет
Вложения в основной капитал Москвы за последние пять лет выросли почти в 2,5 раза. Об этом заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов в рамках ПМЭФ.
По его словам, с 2018 по 2022 год инвестиции в столичную экономику составили почти 20,4 триллиона рублей, и были направлены на развитие транспорта, строительства, обрабатывающих производств, в научную и ИТ-сферу. Благодаря чему была расширена деятельность предприятий, появились новые, в том числе высокотехнологичные, рабочие места.
«В прошлом году вложения столичных инвесторов в экономику города составили около 6 триллионов рублей, что на 2,2% больше, чем в 2021 году», – отметил вице-мэр.
Для инвесторов Москвы Инвестиционный портал предоставляет статистику и аналитические данные, по реализуемым в столице проектам и мерам поддержки бизнеса.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что в столице потенциальным инвесторам предлагаются удобные инструменты развития, которые сглаживают негативное внешнеэкономическое воздействие, в том числе последствия санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru