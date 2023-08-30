Ефимов: Гостиница по программе аренды за 1 рубль откроется на востоке Москвы

Столичные власти заключили договор аренды здания для размещения гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Она откроется в районе Соколиная Гора в Восточном административном округе. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, после выполнения всех необходимых требований инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды. Он также подчеркнул, что Москва продолжает оказывать комплексную поддержку гостиничной отрасли как важной части туристической инфраструктуры.

«Город заключил с победителем торгов договор аренды двухэтажного здания площадью 474,5 квадратного метра по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Это уже второй договор для открытия гостиницы, заключенный по льготной программе», – рассказал Ефимов.

Заммэра напомнил, что программа льготной аренды недвижимости начала действовать для гостиничного бизнеса в прошлом году. При этом к предпринимателям предъявляются некоторые обязательные требования, которые касаются не только ремонта или восстановления объекта. Так, например, номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения, а сама гостиница – пройти классификацию и получить категорию от трёх до пяти звезд.

Как, в свою очередь, отметил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, здание площадью 0,1 гектара на Мироновской улице уже передано арендатору. Оно имеет хорошую транспортную доступность, расположено рядом со станцией МЦК «Измайлово» и метро «Партизанская». В здании два отдельных входа и предусмотрена возможность подключения ко всем необходимым коммуникациям. Срок действия договора составляет 20 лет с возможностью продления.

Как пообещал учредитель компании-инвестора Никита Шамрин, завершить все необходимые работы по ремонту здания планируется в первом квартале 2024 года. Ожидается, что новая гостиница получит категорию «три звезды».

