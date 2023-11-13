Ефимов: город предоставил больше 140 гектаров земли для реализации инвестпроектов
За девять месяцев этого года столица выделила для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) земельные участки общей площадью более 140 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На территориях построят школы, детские сады, спортивные комплексы, торговые центры и промышленные предприятия. Общая площадь объектов составит более 1,1 миллиона квадратных метров», – рассказал заместитель мэра.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что договоры аренды с инвесторами заключены на пять лет, за которые строительство всех запланированных объектов должно быть завершено. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь рассказал, что инвесторы вложит более 8,5 миллиардов рублей в реализацию проекта. Так, на юге столицы появится дошкольное образовательное учреждение на 320 мест, а на севере Москвы возведут многофункциональный спортивный комплекс ЦСКА.
«Согласно заключенным с начала 2023 года договорам в восьми округах столицы будет построено несколько новых предприятий по выпуску изделий из дерева, промышленного оборудования, косметики, мясной и другой пищевой продукции», - сказал Овчинский.
С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
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