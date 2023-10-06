Ефимов: Город освободил 127 арендаторов от оплаты задатка при продлении договора

Город освободил больше 100 предпринимателей от предварительной платы за последние пять месяцев аренды городских нежилых помещений при продлении договора. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обязательный обеспечительный платеж был введен в столице с 2019 года. Он призван сократить риски в случае недобросовестного поведения бизнесменов.

«С марта 2022 года город освободил добросовестных арендаторов от оплаты обеспечительного платежа при продлении договора. Такую поддержку получили уже 127 предпринимателей, которые арендуют 279 объектов городской недвижимости общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров», – уточнил Ефимов.

Благодаря такой мере бизнесмены сэкономили 151,9 миллиона рублей.

Воспользоваться освобождением от обеспечительного платежа могут лишь те арендаторы, которые добросовестно исполняли свои обязательства.

За девять месяцев текущего года от подобного платежа избавили 25 предпринимателей, уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для продления договора аренды нежилой недвижимости необходимо обратиться за соответствующей госуслугой на портале mos.ru.

