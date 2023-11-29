Ефимов: Город одобрил реализацию четырех промышленных масштабных инвестпроектов
Москва предоставит инвесторам больше девяти гектаров земли для реализации четырех промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на этих территориях возведут предприятия по производству медизделий, упаковки и строительных материалов.
«Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тысячи квадратных метров. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тысячи человек», – сказал Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в Молжаниновском районе инвестор возведет промкомплекс, в котором разместятся порядка 10 производителей мебели, одежды, инструментов и другого, на которых смогут трудиться тысяча человек.
«Комплекс разместится на земельном участке площадью около 3,4 гектара. Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта – 4,2 миллиарда рублей», – добавил Овчинский.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Новой Москве построят производство стройматериалов, на Балаклавском проспекте разместится завод по выпуску медизделий, а на Новосходненском шоссе будет промышленно-производственный комплекс.
С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге начальника отдела МВД и следователя задержали по делу о взятке
- Авито Работа: Осенью 2023 года средние предлагаемые зарплаты выросли на 28%
- ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа
- Певица Наргиз призналась пранкерам, что спонсировала ВСУ
- Парламент Киргизии принял в первом чтении законопроект об изменении флага
- В московских аэропортах отменили и задержали 27 рейсов
- Медведев: США раздавят «паука-лицедея» Зеленского
- Во Владивостоке родился младенец весом более пяти килограммов
- На Кубани четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре
- В больнице Хакасии выявили контрафактные медкостюмы на 22 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru