Ефимов: Город одобрил реализацию четырех промышленных масштабных инвестпроектов

Москва предоставит инвесторам больше девяти гектаров земли для реализации четырех промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на этих территориях возведут предприятия по производству медизделий, упаковки и строительных материалов.

«Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тысячи квадратных метров. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тысячи человек», – сказал Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в Молжаниновском районе инвестор возведет промкомплекс, в котором разместятся порядка 10 производителей мебели, одежды, инструментов и другого, на которых смогут трудиться тысяча человек.

«Комплекс разместится на земельном участке площадью около 3,4 гектара. Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта – 4,2 миллиарда рублей», – добавил Овчинский.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в Новой Москве построят производство стройматериалов, на Балаклавском проспекте разместится завод по выпуску медизделий, а на Новосходненском шоссе будет промышленно-производственный комплекс.

С более подробной информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.