Ефимов: Город обработал свыше 440 тысяч обращений в земельно-имущественной сфере

Городские власти обработали более 440 тысяч обращений за сервисами и услугами в сфере земли и имущества в январе-марте 2024 года, причем 99,9% пришло в онлайн-формате. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Физические лица и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить дополнительное соглашение к договору аренды и многое другое. Всего доступно около 30 цифровых продуктов. В первом квартале 2024 года услугами и сервисами воспользовались свыше 440 тысяч раз. Это более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 года», – заявил вице-мэр.

Столь высокая популярность онлайн-услуг и сервисов — следствие их удобства. Больше не нужно тратить несколько дней на сбор справок и уточнение вопросов. Модернизируются и сами услуги и сервисы усилиями специалистов ГКУ «Новые технологии управления», Департамента информационных технологий и Департамента городского имущества.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что наиболее популярным цифровым продуктом в текущем году стал сервис сверки финансово-лицевых счетов для арендаторов и покупателей земельных участков и недвижимости (поряди 385 тысяч запросов), а наиболее востребованной госуслугой — адресация объектов недвижимости (ей воспользовались свыше 4000 раз).

По данным Департамента информационных технологий города Москвы, только в электронном формате на портале mos.ru с марта 2021 года доступна 21 госуслуга в имущественно-земельной сфере Департамента городского имущества. Данными услугами за три года воспользовались более 170 тысяч раз.

Рост доступности онлайн-услуг отвечает задачам регионального проекта «Цифровое государственное управление» и Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



