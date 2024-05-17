Ефимов: Эстакада через МЖД и Варшавское шоссе готова на 70%
Эстакада через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе готова почти на 70%. О ходе строительства рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Эстакаду возводят по основному ходу Московского скоростного диаметра на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд транспорта на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей», – отметил он.
Протяженность объекта составит 508 метров, конструкцию поддерживают монолитные опоры, шесть – на основной ход, три – на съезд. На данном этапе строители работают над последней опорой, подпорные стены готовы уже на 15%. Основной ход эстакады будет разделен на шесть полос, по три в каждом направлении.
Со своей стороны, глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что процесс строительства эстакады не затруднил движение транспорта на Варшавском шоссе, так как практически все строения устанавливаются методом надвижки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на участке от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строятся два тоннеля, четыре эстакады, мост и три очистных сооружения.
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