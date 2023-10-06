Ефимов: Два участка в Щукино реорганизуют по городской программе
Неэффективно используемые участки на Волоколамском шоссе и Авиационной улице на северо-западе столицы будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Соответствующий проект решения опубликован на портале mos.ru.
«Два участка в районе Щукино общей площадью 1,15 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в их реорганизацию оценивается в 6,94 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 546 миллионов рублей», – отметил Ефимов.
После того, как проект будет реализован, столица получит более 1,5 тысячи рабочих мест.
Реорганизацией территорий будет заниматься городской оператор, правообладатель или инвестор, привлеченный по результатам торгов.
Планируется, что в Щукино будут построено до 63 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе магазины, кафе, рестораны, офисы и отделения банков, сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
В рамках программы комплексного развития территорий в Москве появляются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создают комфортное жилье, дороги и всю прочую важную инфраструктуру. В настоящее время в столице реализуется 188 проектов КРТ, их общая площадь составляет примерно 2,45 тысячи гектаров.
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