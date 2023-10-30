Ефимов: два исторических здания в Москве восстановят по льготной программе

По результатам торгов инвесторы арендовали по программе «1 рубль за квадратный метр в год» два исторических объекта в Москве общей площадью 1,3 квадратных метров. Срок аренды составит 49 лет.

Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, одно здание расположено в центре столицы, другое на юго-востоке.

«В течение пяти лет победители аукционов должны отреставрировать их, после чего смогут перейти на льготную ставку арендной платы», – отметил заммэра.

Первое из переданных инвесторам помещений - это объект культурного наследия «Дом, в котором жил Николай Андреев в 1900–1932 годах». Он состоит из трех построек площадью более 800 квадратных метров, которые расположены в Большом Афанасьевском переулке. Еще один объект – это образец деревянного зодчества конца XIX века – дом купца Виноградова, находящийся во Втором Крутицком переулке. Площадь памятника архитектуры составляет больше 530 квадратных метров.

Как напомнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в этом году участник программы «1 рубль за квадратный метр в год» отреставрировал объект культурного наследия площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров в районе Преображенское – доходный дом Григория Горбунова 1905 года постройки на улице Девятая Рота – и перешел на льготную ставку аренды.

По его словам, в настоящее время в историческом здании разместились гостиница и офисы.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия начала действовать в столице с 2012 года. Для того, чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных торгах по аренде ветхих исторических памятников и провести реставрационно-восстановительные работы под контролем департамента культурного наследия Москвы, что является условием для перехода на льготную ставку аренды.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, льготными ставками по этой программе воспользовались более 40 арендаторов для размещения учреждений образования. В результате их экономия превысила 5,5 миллиардов рублей.

